Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард не взял на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против российского Краснодара нескольких ведущих исполнителей.

Кепа, Тиагу Силва и Маркос Алонсо не прилетели в Россию, сообщает официальный сайт клуба.

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Что касается дуэта испанцев, то у вратаря якобы повреждения плеча, а фланговый защитник будет отбывать дисквалификацию. В свою очередь о причинах отсутствия бразильского ветерана пока информации нет. Всего в Краснодар тренерский штаб "синих" взял 22-х игроков.

К слову, матч Краснодар – Челси состоится в среду, 28 октября. Начало поединка в 19:55.

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