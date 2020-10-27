Лемпард не взяв Кепу та ще двох зірок Челсі на матч Ліги чемпіонів
Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард не взяв на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти російського Краснодара кількох провідних виконавців.
Кепа, Тьягу Сілва та Маркос Алонсо не прилетіли в Росію, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Щодо дуету іспанців, то воротар нібито має ушкодження плеча, а фланговий оборонець відбуватиме дискваліфікацію. Натомість про причини відсутності бразильського ветерана наразі інформації немає. Усього в Краснодар тренерський штаб "синіх" узяв 22-х гравців.
До слова, матч Краснодар – Челсі відбудеться у середу, 28 жовтня. Початок поєдинку о 19:55.
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