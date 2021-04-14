Ливерпуль – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
Ливерпуль в рамках ответного матча четвертьфинала ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Первый матч завершился домашней победой мадридцев со счётом 3:1.
Стартовые составы
Ливерпуль:
Реал Мадрид:
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