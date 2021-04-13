Кроме Динамо и Шахтера, которые периодически одолевают групповой этап Лиги чемпионов, в плей-офф неоднократно пробивались команды из украинскими легионерами. История ЛЧ знает семерых футболистов с украинским паспортом, которые играли в завершающих стадиях турнира сильнейших.

Андрей Шевченко (Милан, Челси, 2002/2003 – 2007/2008)

26 матчей, 13 голов

Единственный украинец, забивавший в плей-офф Лиги чемпионов в составе иностранной команды. Наша главная звезда и легендарный рекордсмен, который в целом сыграл 100 матчей в ЛЧ. В среднем Шевченко забивал в каждом втором поединке в соревновании на вылет. Сыграл 20 матчей за Милан, в которых забил 11 голов. Отмечался в плей-офф и за Челси: 2 мяча в 6 играх. А еще Шева забивал на каждой стадии плей-офф, за исключением финала. Хотя его гол в серии послематчевых пенальти в решающем матче с Ювентусом в 2003-м, пожалуй, ценнее всех результативных ударов с игры.

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Анатолий Тимощук (Бавария, Зенит, 2009/2010 – 2013/2014)

11 матчей

Анатолий Тимощук / Фото УЕФА

Еще один украинец, который выигрывал самый престижный клубный европейский турнир. Вершина карьеры в ЛЧ нынешнего тренера Зенита – 120 минут в проигранном финале Челси в 2012-м и попадания в запас в победных финалах для Баварии в 2010-м и 2013-м. В большинстве матчей плей-офф в составе Баварии Тимощук выходил на замену и получал прекрасную возможность для того, чтобы провести обмен футболками.

Руслан Малиновский (Аталанта, 2019/2020 – 2020/2021)

5 матчей

Руслан Малиновский / Фото shutterstock.com

Лидер нынешней сборной Украины дважды сыграл против Валенсии и Реала в 1/8 финала и еще раз вышел против ПСЖ в прошлогоднем четвертьфинале. Пока в активе Руслана только один полный матч (крайний в Мадриде), однако сомнений в том, что Малиновский может догнать Тимощука по количеству игр практически нет. Также хочется надеяться, что Руслан сможет добавить к своей статистике и забитые голы в плей-офф.

Александр Зинченко (Манчестер Сити, 2017/2018 – 2020/2021)

4 матча

Александр Зинченко / Фото Footboom

Уже вскоре уроженец Радомышля может увеличить количество матчей в плей-офф – потенциально это может произойти еще в текущем сезоне. В 2018-м Александр дебютировал в противостоянии с Базелем (1:2), а затем провел три поединка с немецкими командами: дважды с Шальке и еще раз против менхенгладбахской Боруссии. Если Зинченко продолжит прогрессировать, а Манчестер Сити преодолеет проклятие четвертьфиналов, то украинец может присоединиться к компании земляков, которые поднимали над головой "ушастый" трофей.

Андрей Воронин (Байер, Ливерпуль, 2004/2005 – 2007/2008)

3 матча

Андрей Воронин / Фото Байер

Всего в Лиге чемпионов экс-нападающий Байера и Ливерпуля провел 14 поединков, 3 из которых пришлись на этап плей-офф. Осенью 2004-го Воронин выступал в ЛЧ за Байер, забил киевскому Динамо и помог леверкузенцам выйти из группы. А уже весной 2005-го "фармацевты" встретились в 1/8 финала с Ливерпулем, будущей командой Воронина. Немцы дважды синхронно проиграли 1:3, а наш земляк в обоих матчах получил почти по часу игрового времени. Следующий выход Андрея в плей-офф ЛЧ состоялся в апреле 2008-го. Рафаэль Бенитес выпустил украинца на заключительные 5 минут вместо Фернандо Торреса в четвертьфинальной битве с Арсеналом (1:1). Ответный матч (4:2) Воронин провел на скамейке запасных, а в полуфинале с Челси Андрей оказался вне заявки.

Сергей Нагорняк (Спартак, 1995/1996)

1 матч

Сергей Нагорняк (справа) / Фото Спорт-Экспресс

Первым из украинцев в плей-офф Лиги чемпионов сыграл воспитанник винницкого футбола Сергей Нагорняк. Из родной Нивы он переехал в московский Спартак, где не смог закрепиться, однако получил шанс сыграть в самом престижном европейском турнире. В активе Сергея – матч четвертьфинала с французским Нантом. В первой встрече москвичи уступили 0:2. Через две недели благодаря голам уроженца Одессы Юрия Никифорова вели 2:0, однако не удержали преимущество и закончили вничью 2:2. Нагорняк отыграл 74 минуты и в одном из эпизодов претендовал на пенальти. Вскоре Сергей переехал из Спартака в Днепр.

Евгений Коноплянка (Шальке, 2018/2019)

1 матч

О единственном матче в плей-офф ЛЧ воспоминания у нынешнего футболиста Шахтера, пожалуй, не самые лучшие. Вместе с Шальке украинец вышел в 1/8 финала, где их ждала встреча с Манчестер Сити. В Гельзенкирхене Коноплянка не играл, зато на "Эттихаде" Евгений провел все 90 минут. Хозяева просто уничтожили соперника – 7:0. Тот поединок также запомнился особой дуэлью – в старте Манчестер Сити вышел еще один украинец Александр Зинченко (и, кстати, записал в актив ассист). После игры наши сборники тепло пообщались и обменялись футболками.