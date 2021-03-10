Ливерпуль – РБ Лейпциг

10 марта, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

От первого матча между этими командами, который состоялся три недели назад, были чрезвычайно высокие ожидания. Основной лейтмотив – противостояние топовых представителей современной немецкой тренерской школы. Тактические фрики со всего мира потирали руки, надеясь на эффектную битву идей и стратегий.

Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний

Но со зрелищем не сложилось. РБ свои немногочисленные моменты не реализовал, Ливерпуль же перетерпел и максимально эффективно воспользовался двумя провалами обороны Лейпцига в лицах Мукиеле, Забитцера и Клостермана. Выездная победа 2:0 – это, в основном, минимум 70-80 процентов гарантии общего успеха. Однако не спешите списывать немецкую команду. Есть ряд причин, почему фаворит этой дуэли очень беспокойно, с заметным мандражом подходит к сегодняшнему матчу.

Первое и самое важное: Ливерпуль находится просто в катастрофической форме. После успешного поединка в Будапеште "красные" провалили три домашних матча чемпионата (Эвертону – 0:2, Челси – 0:1, Фулхэму – 0:1) и только на выезде дожали главного аутсайдера – Шеффилд Юнайтед. У команды остается открытой беспрецедентная за последние 70 лет серия домашних поражений – 6, а также матчей без побед – 8. В этих восьми матчах забито только 2 (два!) гола.

Как следствие, действующий чемпион рухнул на восьмое место, уступая лидеру 22 пункта, и зона Лиги чемпионов стремительно удаляется – теперь 7 очков. Здесь можно много говорить о хронически переполненном лазарете, короткой скамейке запасных, тяжелом календаре, нефарте и тому подобное. Частично в этом есть рациональное зерно. Но если уж пощечины от Фулхэма, Бернли или Брайтона входят в привычку, следовательно команда самостоятельно загнала себя в психологическую яму, а от знаменитого микроклимата, которым славятся раздевалки Клоппа, не осталось и следа.

Зато Лейпциг времени не терял и с максимальной пользой провел последние три недели. В Бундеслиге "быки" смяли Герту (3:0), Боруссию М (3:2) и Фрайбург (3:0), а в четвертьфинале Кубка Германии прошли неуступчивый Вольфсбург (2:0). Команда Нагеля надежно закрепилась на второй строчке и продолжает наседать на Баварию, которая лидирует всего лишь с перевесом в 2 пункта.

Итак, команда, которая находится на полном ходу и которой нечего терять в этой дуэли, против команды, которая рассыпается на глазах, которую грызут пресса, эксперты и болельщики. Чем не предпосылки для эффектного камбэка от РБ Лейпциг? Тем более, Клопп, скорее всего, не сможет рассчитывать на Фирмино. Бразилец пропустил матч с Фулхэмом, а также вчерашнюю тренировку. У него проблемы с коленом.

Так или иначе, Ливерпулю отступать некуда. Лига чемпионов остается последним шансом спасти провальный сезон. А то, что матч снова состоится в Будапеште (через карантинные нюансы в Германии и Англии), делает его похожим на мини-финал. Интрига? Еще какая!

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Фабиньо, Робертс – Тьяго, Вейналдум, Джонс – Жота, Салах, Мане

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Упамекано, Клостерман – Адамс, Забитцер, Кампль, Ольмо, Поульсен – Сьорлот, Нкунку

Не сыграют: ван Дейк, Гомес, Матип, Хендерсон – Лаймер, Собослаи

Под вопросом: Фирмино, Кабак, Келлехер – Анхелиньо, Орбан, Хальстенберг

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Англичанам будет противостоять лучшая оборона Бундеслиги, а Нагельсманн, будьте уверены, сделал выводы после ошибок в первой встрече. Среди минусов Мерсисайда – не только дырки в собственной защите, но и ослабленное нападение. Однако Ливерпулю нужно забить первым, чтобы почувствовать себя немного безопаснее. Лейпцигу придется отвечать тремя, а это обнажит тылы номинальных гостей.

Ліверпуль – зона вильоту ближче, ніж Сіті. Що робити з Клоппом?