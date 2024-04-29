Мерсисайдці вже планують літню трансферну кампанію під Арне Слота, який замінить Юргена Клоппа.

Ліверпуль розпочав пошуки центрбеків, щоб підсилити склад у літнє міжсезоння, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Саме цю позицію клуб хоче закрити в першу чергу.

Ліверпуль узгодив деталі контракту з новим тренером

Наразі менеджмент Ліверпуля відсіює потенційних новачків і складає шорт-лист. У найближчі тижні список презентують Арне Слоту для обговорення. Клуб ще не оголосив про призначення нового тренера.

У мерсисайдців постійно виникають дірки в центрі оборони через травми. Незамінний ван Дейк грав у парі з Конате, Матіпом і Гомесом, а в цьому сезоні мусив виходити молодий Кванса.

Ліверпуль бореться за чемпіонство перед відходом Клоппа, однак останні результати сильно погіршили перспективи в АПЛ. Скоріш за все, Юрген попрощається з Анфілдом лише з Кубком ліги.