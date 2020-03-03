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Ливерпуль опозорился в Юношеской лиге УЕФА, разгромно уступив Бенфике

22:51 16 Читати українською
Ливерпуль опозорился в Юношеской лиге УЕФА, разгромно уступив Бенфике
Бенфика U-19 шагает в четвертьфинал / Фото ФК Бенфика

Состоялся один из ключевых матчей 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Бенфика U-19 – Ливерпуль U-19 – 4:1

Голы: Рамос, 13, 59, Данташ, 22 (пен.), Тавареш, 26 – Мортон, 38

Нереализованный пенальти: Данташ, 45+1 (Б)

Удаления: ван ден Берг, 72 (Л), Кларксон, 90+2 (Л)

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Уже с первых минут юные "орлы" начали разносить соперника. На 26-ю минуту игроки Бенфики трижды поразили ворота Ливерпуля.

До перерыва мерсисайдцы сумели отквитать один мяч, но интриги в игру это не вернуло. Во втором тайме хозяева "контрольным выстрелом" добили "красных", которые в конце остались без двух игроков, и зафиксировали финальный счет.

В четвертьфинал турнира уверенно шагает Бенфика.

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