Ліверпуль осоромився в Юнацькій лізі УЄФА, розгромно поступившись Бенфіці

Відбувся один з ключових матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Бенфіка U-19 – Ліверпуль U-19 – 4:1

Голи: Рамос, 13, 59, Данташ, 22 (пен.), Тавареш, 26 – Мортон, 38

Нереалізований пенальті: Данташ, 45+1 (Б)

Вилучення: ван ден Берг, 72 (Л), Кларксон, 90+2 (Л)

Клопп знайшов плюси у перерваній безпрограшній серії Ліверпуля

Вже з перших хвилин юні "орли" почали розносити суперника вщент. На 26-ту хвилину гравці Бенфіки тричі вразили ворота Ліверпуля.

До перерви мерсисайдці зуміли відквитати один м'яч, але інтриги у гру це не повернуло. У другому таймі господарі "контрольним пострілом" добили "червоних", які наприкінці залишились без двох гравців, та зафіксували фінальний рахунок.

У чвертьфінал турніру впевнено крокує Бенфіка.

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