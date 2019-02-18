Ливерпуль – Бавария: матч рассудит итальянская бригада арбитров

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мюнхенской Баварией обслужит Джанлука Рокки с помощниками.

Стало известно, кто будет работать на матче первой стадии плей-офф ЛЧ. Информацию подтвердил официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром станет Рокки. Роль лайнсменов исполнят Филиппо Мели и Маттео Пассери. Четвертый рефери – Паоло Валери. С системой VAR будет работать Массимилиано Иррати, а поможет ему Марко Гвида. Вся судейская бригада из Италии.

Напомним, что матч Ливерпуль – Бавария состоится в Энфилде во вторник, 19 февраля. Начало поединка в 22:00.