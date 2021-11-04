Ливерпуль – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча
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Ливерпуль одолел Атлетико в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
13’ Диогу Жота
21’ Садио Мане
Фелипе 36’
13’ Диогу Жота
21’ Садио Мане
36’ Фелипе
Подопечным Клоппа хватило 20 минут, чтобы оформить комфортное преимущество. Дважды ассистировал Трент – сначала выполнил идеальный кросс на Жоту, а затем прострелом-ударом нашел Мане.
Ливерпуль уверенно победил Атлетико на Энфилде, досрочно выиграв группу в Лиге чемпионов
Еще до перерыва Атлетико остался в меньшинстве из-за хамского фола Фелипе против Мане. Во второй половине команды обменялись отмененными "офсайдными" голами. 2:0 – Ливерпуль гарантировал себе выход в плей-офф и первую строчку группы В.
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