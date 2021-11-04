Ливерпуль одолел Атлетико в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечным Клоппа хватило 20 минут, чтобы оформить комфортное преимущество. Дважды ассистировал Трент – сначала выполнил идеальный кросс на Жоту, а затем прострелом-ударом нашел Мане.

Ливерпуль уверенно победил Атлетико на Энфилде, досрочно выиграв группу в Лиге чемпионов

Еще до перерыва Атлетико остался в меньшинстве из-за хамского фола Фелипе против Мане. Во второй половине команды обменялись отмененными "офсайдными" голами. 2:0 – Ливерпуль гарантировал себе выход в плей-офф и первую строчку группы В.