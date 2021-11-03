Ливерпуль – Атлетико: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
21:05 - Читати українською
Ливерпуль в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Атлетико. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА 2021/22 Ливерпуль – Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO".
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Стартовые составы
Ливерпуль:
Атлетико:
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