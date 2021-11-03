Ліверпуль – Атлетіко: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
21:05 - Читать на русском
Ліверпуль в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Атлетіко. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру Юнацької ліги УЄФА 2021/22 Ліверпуль – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO".
"Не люблю фальш": Сімеоне не збирається тиснути руку Клоппу після матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Ліверпуль:
Атлетіко:
"Плакав, підписуючи контракт з Луго": Лебеденко – про наше дербі Сегунди, замкнутого Яя Туре і одноклубника з Барси
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter