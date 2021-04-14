"Осознаем, какой матч нам предстоит сыграть. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать сплоченно. Мы готовы к ответной встрече.

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Завтрашний матч – единственный, о котором мы думаем. Надо приложить усилия и выйти в полуфинал. Не будем тратить свои ресурсы впустую. Реал всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы потратили много сил в играх с Ливерпулем и Барселоной, но должны снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы.

Чтобы выйти в полуфинал, нам надо провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям.Она всегда сплочается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

К слову, первая встреча завершилась уверенной победой "сливочных" (3:1). Ответный матч состоится сегодня, 14 апреля, начало в 22:00.

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