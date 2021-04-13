"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

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Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать Реалу создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэк, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

К слову, первая встреча завершилась уверенной победой "сливочных" (3:1). Ответный матч состоится завтра, 14 апреля, начало в 22:00.

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