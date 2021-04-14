"Усвідомлюємо, який матч нам належить зіграти. Постараємося продовжити те, що почали, і зіграти як єдине ціле. Треба буде битися і атакувати згуртовано. Ми готові до повторної зустрічі.

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Завтрашній матч – єдиний, про який ми думаємо. Треба докласти зусиль і вийти у півфінал. Не будемо витрачати свої ресурси даремно. Реал завжди виходить на поле тільки з думкою про перемогу. Ми витратили багато сил в іграх з Ліверпулем і Барселоною, але маємо знову зіграти на максимумі, і ми до цього готові.

Щоб вийти в півфінал, нам треба провести черговий потужний матч. Ця команда готова до випробувань. Вона завжди згуртовує, коли ситуація стає важчою. Це підкреслює наш характер", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

До слова, перша зустріч завершилась впевненою перемогою "вершкових" (3:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 14 квітня, початок о 22:00.

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