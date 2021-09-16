Легендарное противостояние повторилось на Энфилде в рамках группового этапа ЛЧ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Захватывающий поединок с сногсшибательным сценарием для зрителей влаштували Ливерпуль и Милан.

Дебют Зинченко и "горький" хет-трик в видеообзоре перестрелки Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3

Гости из Италии сумели удачно отреагировать на быстрый гол команды Клоппа и еще до перерыва выйти вперед. Тренер мерсисайдцев нашел в раздевалке правильные слова для подопечных, и после перерыва Ливерпуль перевернул ход игры, забив два мяча и вырвал победу.

Напомним, в параллельном матче группы B Порту и Атлетико расписали ничью (0:0).

Ливерпуль в ярком матче дожал Милан – "россонери" дали бой на Энфилде, Салах реабилитировался за промах с пенальти