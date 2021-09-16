Легендарне протистояння повторилось на Енфілді в рамках групового етапу ЛЧ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Захоплюючий поєдинок з карколомним сценарієм для глядачів влаштували Ліверпуль та Мілан.

Дебют Зінченка і "гіркий" хет-трик у відеоогляді перестрілки Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 6:3

Гості з Італії зуміли вдало відреагувати на швидкий гол команди Клоппа та ще до перерви вийти вперед. Тренер мерсисайдців знайшов у роздягальні правильні слова для підопічних, і після перерви Ліверпуль перевернув хід гри, забивши два м'ячі та вирвав перемогу.

Нагадаємо, у паралельному матчі групи B Порту та Атлетіко розписали нічию (0:0).

Ліверпуль у яскравому матчі дотиснув Мілан – "россонері" дали бій на Енфілді, Салах реабілітувався за промах з пенальті