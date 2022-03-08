Ливерпуль принимает Интер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Ливерпуль – Интер стартует в 22:00 по Киеву. Три недели назад в Милане команда Юргена Клоппа взяла верх со счетом 2:0, поэтому "нерадзурри" нужно выигрывать с разницей в два мяча, чтобы перевести противостояние в экстра-тайм. Напомним, что с этого сезона ЛЧ правило выездного гола утратило силу.

Ливерпуль – Интер: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. За основными событиями матча можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Джонс, Фабиньо, Алькантара – Салах, Жота, Мане.

Запасные: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориджи, Элиотт.

Интер: Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Алексис.