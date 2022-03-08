Ліверпуль приймає Інтер в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Інтер стартує о 22:00 за Києвом. Три тижні тому в Мілані команда Юргена Клоппа взяла гору з рахунком 2:0, тому "нерадзуррі" потрібно вигравати з різницею у два м'ячі, щоб перевести протистояння в екстра-тайм. Нагадаємо, що з цього сезону ЛЧ правило виїзного гола втратило чинність.

Ліверпуль – Інтер: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. За основними подіями матчу можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон – Джонс, Фабінью, Алькантара – Салах, Жота, Мане.

Запасні: Адріан, Келлехер, Мілнер, Кейта, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Цімікас, Діас, Оріджі, Еліотт.

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч – Мартінес, Алексіс.

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Весіно, Джеко, Раноккія, Госенс, Корреа, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Кайседо.