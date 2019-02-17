Баварія готується до Ліверпуля: Хамес знову може сісти в запас, дилема центрбеків і культовий лук від лідерів

Чемпіон Німеччини підходить до гостьового матчу з мерсисайдцями не в статусі фаворита. Ніко Ковач проводить ротацію без особливого ентузіазму, але мусить прийняти важливі рішення на кількох позиціях.

– Вибір голкіпера очевидний: Мануель Нойєр залікував травму та готовий зайняти місце у воротах Баварії на Анфілді. Свен Ульрайх, замінюючи першого номера команди, отримав від суперників 6 голів за 3 гри, однак повернення в склад Нойєра прогнозовано не стало панацеєю. Жодного разу після Нового року мюнхенці не йшли з поля без пропущеного м'яча.

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– З флангами оборони також все зрозуміло. Скільки б Йозуа Кімміх не помилявся проти Аугсбурга (з його зони прийшли 2 голи), він все одно є оптимальним вибором на правий край – найкращий асистент топ-5 ліг поряд з Мессі та Азаром (10 гольових передач). Аналогічна ситуація з Давідом Алабою, який в останні сезони регресує. Альтернативи йому нема.

– В центрі захисту альтернатива у Ніко Ковача якраз є – 3 гравці збірної Німеччини. У другій частині сезону основна пара – Зюле-Хуммельс, Боатенг переважно сидить у запасі. Такий варіант прогнозують німецькі ЗМІ й у Англії. Однак, якщо на Ліверпуль в старті поряд з Матсом вийде Жером, це також не буде сюрпризом. Боатенг має перевагу над Зюле під час побудови атак, краще грає в пас, і буде кориснішим для "ротен" в умовах пресингу Юргена Клоппа.

Зв'язка Боатенг-Хуммельс найнадійніша в сезоні для Баварії, якщо орієнтуватися на статистику: 50% "сухих" матчів і аж 172 хвилини на один пропущений гол. При цьому потрібно враховувати, що вибірка для порівняння дуже мала, а інші комбінації центрбеків використовувалися вдвічі частіше. Ніко Ковач перевірив досвідчених захисників разом у грі з Шальке минулого тижня, однак слабкість суперника не дала змоги нормально оцінити їхню роботу.

– Наступна дискусійна зона – центр півзахисту (де тренерський штаб не розраховує на травмованого Корентена Толіссо). Ніко Ковач після зимової паузи грав з опорниками Тьяго Алькантарою та Хаві Мартінесом, а над ними виходив Леон Горетцка. Саме на цій позиції екс-лідер Шальке засяяв у січні і став найкращим гравцем місяця в Бундеслізі.

Згодом Баварія перейшла на більш атакувальний варіант: позицію десятки віддали Хамесу Родрігесу, а Горетцка сів глибше. Колумбієць показав себе пристойно, додав атакам Мюнхена ідеї та креативу. Втім, як інформує Bild, на Ліверпуль Хамес, скоріш за все, опиниться в запасі.

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Останні матчі проти Герти та Аугсбурга (по 2 пропущені м'ячі) показали, що Тьяго поруч потрібен орієнтований на оборону партнер. Таким є Хаві Мартінес. Зі співвітчизником Алькантара в цьому сезоні виграв 10 матчів і один раз розписав нічию. Ніко Ковач постарається мінімізувати ризики та створити комфортні умови ключовому футболісту (Тьяго). Горетцка відповідно доповнить трикутник, як більш корисний футболіст у роботі без м'яча, ніж Хамес.

– На флангах атаки лише одне питання – Серж Гнабрі чи Томас Мюллєр (Ар'єн Роббен не здоровий). Кінгслі Коман, на щастя, уникнув травми та продовжить закривати ліву бровку (нарешті Франк Рібері втратив недоторканність, нехай і через січневі проблеми зі здоров'ям).

Мюллєр розпочав 2019-й в основі, але минулого тижня Гнабрі скористався своїм шансом і відвоював місце в старті на правому фланзі в матчах з Гертою та Шальке (3 голи). Здавалося, що Серж готовий до Ліверпуля, проте Ніко Ковач, ймовірно, обере надійніший на папері варіант з Томасом. Гнабрі до всього ще й невдало зіграв проти Аугсбурга в суботу.

– Роберт Лєвандовскі – безальтернативний центрфорвард. Скільки б його не критикували, а поляк вже в топ-3 бомбардирів Баварії у Бундеслізі. Попереду тільки Герд Мюллєр і Карл-Хайнц Румменігге.

Лідери мюнхенської роздягальні готуються до виїзду в Ліверпуль, пародіюючи легендарну групу "Beatles" з її знаменитим альбомом "Abbey Road". Матс Хуммельс, Томас Мюллєр, Роберт Лєвандовскі та Мануель Нойєр в образах Джона Леннона, Пола Маккартні, Рінго Старра та Джорджа Харрісона. "The Bayerns" – ефектно.