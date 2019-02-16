Ліверпуль – Баварія: Коман зможе зіграти у матчі

Атакувальний хавбек Баварії Кінгслі Коман зможе вийти на поле в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Травма Кінгслі Комана, яку француз отримав на останніх хвилинах матчу 22 туру чемпіонату Німеччини Аугсбург – Баварія, виявилась несерйозною. 22-річний півзахисник відновиться до поєдинку Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

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Раніше головний тренер Баварії Ніко Ковач побоювався, що травма Комана може виявитись серйозною, адже вінгер відчуває постійні проблеми зі щиколоткою.

Матч Ліверпуль – Баварія пройде 19 лютого на Енфілді. Початок о 22:00. До слова, у цьому матчі Баварії через дискваліфікацію не допоможе Томас Мюллєр.