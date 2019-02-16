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Ліверпуль – Баварія: Коман зможе зіграти у матчі

13:13 141 Читать на русском
Ліверпуль – Баварія: Коман зможе зіграти у матчі
Кінгслі Коман / ФК Баварія

Атакувальний хавбек Баварії Кінгслі Коман зможе вийти на поле в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Травма Кінгслі Комана, яку француз отримав на останніх хвилинах матчу 22 туру чемпіонату Німеччини Аугсбург – Баварія, виявилась несерйозною. 22-річний півзахисник відновиться до поєдинку Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

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Раніше головний тренер Баварії Ніко Ковач побоювався, що травма Комана може виявитись серйозною, адже вінгер відчуває постійні проблеми зі щиколоткою.

Матч Ліверпуль – Баварія пройде 19 лютого на Енфілді. Початок о 22:00. До слова, у цьому матчі Баварії через дискваліфікацію не допоможе Томас Мюллєр.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
3
дн
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6
год
:
44
хв
Баварія
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Баварія Баварія Кінгслі Коман Кінгслі Коман Ліга чемпіонів Ліверпуль - Баварія
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