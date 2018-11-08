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Лион – Хоффенхайм – 2:2 – видео голов и обзор матча

10:51 56 Читати українською
Лион – Хоффенхайм – 2:2 – видео голов и обзор матча
Лион – Хоффенхайм – 2:2 – видео голов и обзор матча / твиттер Лиона

Французский Лион упустил победу над Хоффенхаймом в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Смотрите видео голов и обзор поединка.

В матче соперников донецкого Шахтера по группе F события развивались драматично. В первом тайме Лион сделал весомую заявку на успех, забив два мяча усилиями Фекира и Ндомбеле.

Лига чемпионов: Хоффенхайм вдесятером сумел вырвать ничью у Лиона в матче соперников Шахтера

На старте второй половины игры Хоффенхайм оказался в меньшинстве после удаления Касима. Однако, немцы сумели сначала сократить разрыв в счете благодаря голу Крамарича, а в добавленное арбитром время Кадержабек вырвал для "крестьян" ничью.

Лига чемпионов, группа F, 4-й тур

Лион – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Фекир, 19, Ндомбеле, 28 – Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2

Удаление: Касим, 51 (Х, вторая желтая карточка)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турСтад де Жерлан (Лион)

Лион - Хоффенхайм: Среда 07 ноября 2018

Лион
Матч окончен
2 : 2
Хоффенхайм
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