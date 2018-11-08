Ліон – Хоффенхайм – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Французький Ліон втратив перемогу над Хоффенхаймом у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

У матчі суперників донецького Шахтаря у групі F події розвивалися драматично. У першому таймі Ліон зробив вагому заявку на успіх, забивши два м'ячі зусиллями Фекіра та Ндомбеле.

Ліга чемпіонів: Хоффенхайм вдесятьох зумів вирвати нічию у Ліона в матчі суперників Шахтаря

На старті другої половини гри Хоффенхайм опинився у меншості через вилучення Касіма. Проте, німці зуміли спочатку скоротити розрив у рахунку завдяки голу Крамаріча, а в доданий арбітр час Кадержабек вирвав для "селян" нічию.

Ліга чемпіонів, група F, 4-й тур

Ліон – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Фекір, 19, Ндомбеле, 28 – Крамаріч, 65, Кадержабек, 90+2

Вилучення: Касім, 51 (Х, друга жовта картка)