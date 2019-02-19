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Лион – Барселона: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

21:03 253 Читати українською
Лион – Барселона: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Ліон – Барселона: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Французский Лион и испанская Барселона встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию в этой новости.

Поединок Лион – Барселона начнется на стадионе Люмьер в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лион – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд:

Лион: Лопеш – Дюбуа, Марселу, Денайер, Менди – Траоре, Ндомбеле, Ауар, Террье, Депай – Мусса Дембеле

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Ракитич – Месси, Усман Дембеле, Суарес

Лион – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
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мин
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