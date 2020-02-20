Лион – Ювентус: Руди Гарсия рассказал, как остановить Роналду

Главный тренер французского Лиона Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского Ювентуса.

"Это прекрасный шанс для нас. Если мы пройдем Ювентус, то это будет большим достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе Ювентус без Криштиану.

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Как остановить португальца? Он должен остановиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион и он не хочет здесь выступать. Если серьезно, то наша оборона должна его удержать. Однако бесполезно сажать Роналду в клетку, если ты оставишь пространство для Дибалы или Игуаина.

Лига чемпионов – сложный турнир. Мы хотим попробовать пройти дальше, но я также понимаю, что Ювентус настроен очень серьезно. Не думаю, что Роналду переехал в Турин ради победы только лишь в чемпионате Италии", – цитирует тренера издание Corriere dello Sport.

Напомним, 26 февраля Лион на своем поле в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать Ювентус. Начало матча в 22:00.

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