Ліон – Ювентус: Руді Гарсія розповів, як зупинити Роналду

Головний тренер французького Ліона Руді Гарсія поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського Ювентуса.

"Це прекрасний шанс для нас. Якщо ми пройдемо Ювентус, то це буде великим досягненням. Особливо без Депая, який для нас як Роналду. Уявіть собі Ювентус без Кріштіану.

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Як зупинити португальця? Він повинен зупинитись на кордоні міста і вирішити, що йому не подобається Ліон і він не хоче тут виступати. Якщо серйозно, то наша оборона повинна його втримати. Однак марно садити Роналду в клітку, якщо ти залишиш простір для Дибали або Ігуаїна.

Ліга чемпіонів – складний турнір. Ми хочемо спробувати пройти далі, але я також розумію, що Ювентус налаштований дуже серйозно. Не думаю, що Роналду переїхав в Турин заради перемоги лише у чемпіонаті Італії", – цитує тренера видання Corriere dello Sport.

Нагадаємо, 26 лютого Ліон на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме Ювентус. Початок матчу о 22:00.

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