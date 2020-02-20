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Агент: Возвращение Аллегри в Ювентус – спекуляции

14:01 38 Читати українською
Агент: Возвращение Аллегри в Ювентус – спекуляции
Массимилиано Аллегри / Фото из открытых источников

Джованни Бранчини – агент Массимилиано Аллегри – опроверг слухи о возвращении своего подопечного в "Старую синьору".

"Возвращение Аллегри в Ювентус – это только предположения и спекуляции, никаких контактов у нас не было. Я думаю, что он хочет уехать за границу. Это его желание сейчас, но на данный момент нет никаких соглашений с английскими, испанскими или французскими клубами.

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Мы ждем подходящего момента, чтобы оценить все предложения и варианты, ведь сейчас есть много команд, которые решают, сменить своих главных тренеров или продолжить работу с ними", – приводит слова агента Аллегри издание La Politica nel Pallone.

Напомним, Аллегри работал в Ювентусе с 2014 по 2019 годы. За этот период он выиграл с туринцами пять чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

Ранее появилась информация, что чемпионы Италии хотят попрощаться с нынешним наставником команды Маурицио Сарри и вернуть Аллегри к тренерству.

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