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Лион – Ювентус: Роналду прервал свою впечатляющую результативную серию

06:30 172 Читати українською
Лион – Ювентус: Роналду прервал свою впечатляющую результативную серию
Криштиану Роналду / Eurosport

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду провел неудачный матч против Лиона в 1/8 финала Лиги чемпионов.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

35-летний португалец не отличилась ни одним результативным действием на Стад де Люмьер, а его команда потерпела минимальное поражение.

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Этот матч стал первым в 2020 году, в котором Роналду ушел с поля без забитого гола. В предыдущих 9 матчах этого года звезда "старой синьоры" забил 13 голов.

Напомним, что домашний матч против Лиона Ювентус сыграет 17 марта.

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Теги
Лига чемпионов Ювентус Ювентус Лион - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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