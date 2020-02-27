Лион – Ювентус: Роналду прервал свою впечатляющую результативную серию

Лига Европы — 08:00 196
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Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы
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Манчестер Сити официально подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубковАнглия — 26 фев 268
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"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукоюИнтервью — 26 фев 845
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Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерівЛига чемпионов — 26 фев 2375
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Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 26 фев 609