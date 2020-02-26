Ліон – Ювентус – відео гола

Ліга Європи — 26 лют 1120
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Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
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Бенфіка – Шахтар: два гравці "гірників" можуть пропустити матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 26 лют 2147
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Лєвандовскі травмувався у матчі проти Челсі – відомі терміни відновлення форварда БаваріїЛіга чемпіонів — 26 лют 1545
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Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 рокиСвіт — 26 лют 5469
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Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації з єврокубківАнглія — 26 лют 3077