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Ліон – Ювентус – відео гола

26 лютого 22:50 1408 Читать на русском
Ліон – Ювентус – відео гола
Ліон – Ювентус / Фото ФК Ліон

Ліон приймає Ювентус в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найяскравіших моментів поєдинку на Футбол 24.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Ліон під шаленим тиском власних трибун відкрив рахунок у зустрічі. Після прострілу з лівого флангу першим на м'ячі опинився Люка Тусар та увігнав круглого у сітку воріт Юве.

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Відео гола Тусара:

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Теги
Ювентус Ювентус Ліон Ліон Ліга чемпіонів Ліон - Ювентус Головне Відеоновини
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