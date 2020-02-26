Лион – Ювентус: Де Лигту разбили голову – врачи долго останавливали кровотечение у нидерландца

Лучший молодой футболист 2019 года Маттейс де Лигт чуть не попал на больничную койку.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом на 30-й минуте первого тайма произошел опасный эпизод. После хаоса в штрафной защитник туринцев Маттейс Де Лигт оказался на газоне – он столкнулся с партнером по команде Алексом Сандро.

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После того как 20-летний защитник поднялся – он стал похож на персонажа из фильмов Квентина Тарантино. Лицо нидерландца было залито кровью и врачам пришлось долго приводить в порядок голову футболиста. Де Лигт смог продолжить матч только после того, как ему сделали перевязку – оригинальную "шапку" из бинтов.

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