Лига наций УЕФА 2022/23, Лига С, 1-й тур

Группа 4

Болгария – Северная Македония – 1:1

Голы: Десподов, 13 – Ристовски, 50

Грузия – Гибралтар – 4:0

Голы: Кварацхелия, 12, Кашия, 33, Микаутадзе, 87, Вако, 88

Группа 2

Кипр – Косово – 0:2

Голы: Бериша, 65, Жегрова, 78

Северная Ирландия – Греция – начало в 21:45

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Лига D, Группа 2

Эстония – Сан-Марино – 2:0

Голы: Кирсс, 24, Тамм, 32

Группа 4 является одной из самых интересных в Лиге С, а лидерство в ней сразу же захватила сборная Грузии. В домашнем матче 1-го тура ей удалось разгромить Гибралтар (4:0) – результат прогнозируемый, но всё равно примечательный. Кавказцы забили по два гола в каждом из таймов, причём Цитаишвили ассистировал в открытии счета. Впрочем, динамовец слишком быстро завершил игру, покинув поле на 40-й минуте.

В параллельном матче Северная Македония довольно неожиданно расписала ничью в Болгарии, причём обидчикам "Скуадры Адзурры" пришлось ещё и отыгрываться. Балканцы пропустили уже на 33-й минуте в результате точного выстрела Десподова, сравняв счёт в начале второго тайма. Забить хотя бы ещё один гол обоим сборным так и не удалось.

Косово довольно уверенно разобралось с Кипром на выезде. Команда доминировала по всем показателям, нанесла вдвое больше ударов (16:8), провела 7 выстрелов в створ (0 у хозяев) и забила два гола. Валон Бериша с передачи Мурики открыл счёт в середине второго тайма, а Жегрова добил соперника – 0:2. В итоге, косовары захватили лидерство в группе 2 Лиги С, хотя Греция свой матч с северными ирландцами ещё не сыграла.

В Лиге D эстонцам удалось обыграть Сан-Марино. Победа была простой – балтийцы провели два гола, причём второй забил центральный защитник Ворсклы Йонас Тамм.