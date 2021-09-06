"С Николаевичем я был заочно знаком очень давно. Даже недавно на сборах пересекались, когда он солигорский Шахтер тренировал - были рядом, смотрели его игры.

Вернидуб хочет испортить настроение Шахтеру в группе Лиги чемпионов

Знал, что Заря с ним добилась отличных результатов. Мой друг, агент Сергей Бусуйок первым произнес имя Вернидуба. Мол, можно организовать встречу, пообщаться. Я сразу ухватился за эту идею.

В декабре сели, все обсудили. Наши идеи, наши мысли, наше видение почти совпадают. Думаю, на 99 процентов. Кстати, вспоминаю наше знакомство. Говорю ему: "Николаевич, я дважды как футболист принимал участие в Лиге Европы. В 2017 году был там как руководитель. Ты с Зарей дважды в группе этого турнира выступал". А потом пошутил: "Эта Лига Европы уже достала. Давай замахнемся на Лигу чемпионов!". Вернидуб сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы воплотить свою мечту и сыграть в Лиге чемпионов. Так и получилось", – рассказал Тархнишвили в интервью Fanday.

Напомним, Юрий Вернидуб стал первым тренером в истории, которому удалось вывести молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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