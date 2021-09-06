"З Миколайовичем я був заочно знайомий дуже давно. Навіть нещодавно на зборах перетиналися, коли він солігорський Шахтар тренував – були поруч, дивилися його ігри.

Вернидуб хоче зіпсувати настрій Шахтарю в групі Ліги чемпіонів

Знав, що Зоря з ним домоглася відмінних результатів. Мій друг, агент Сергій Бусуйок першим промовив ім'я Вернидуба. Мовляв, можна організувати зустріч, поспілкуватися. Я відразу вхопився за цю ідею.

У грудні разом сіли, все обговорили. Наші ідеї, наші думки, наше бачення майже збігаються. Думаю, на 99 відсотків. До речі, згадую наше знайомство. Кажу йому: "Миколайович, я двічі як футболіст брав участь у Лізі Європи. У 2017 році був там як керівник. Ти з Зорею двічі у групі цього турніру виступав". А потім пожартував: "Ця Ліга Європи вже дістала. Давай замахнемся на Лігу чемпіонів!". Вернидуб відразу сказав, що приїхав до Молдови, щоб втілити свою мрію і зіграти в Лізі чемпіонів. Так і вийшло", – розповів Тархнішвілі в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб став першим тренером в історії, якому вдалось вивести молдовський клуб у груповий етап Ліги чемпіонів.

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