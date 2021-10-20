Зальцбург уже на 3-й минуте повел в счете. После быстрой контратаки Зайвальд отдал передачу через полполя на Адейеми, который воспользовался неуверенной игрой Мбабу и реализовал выход один на один. Однако уже на 15 минуте "волки" выровняли положение – Нмеча головой переправил в ворота навес Арнольда с углового.

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После перерыва Адейеми мог оформить дубль – форвард замыкал прострел пяткой, но Кастелс перевел мяч на угловой. А потом австрийцы вышли вперед – Окафор быстрее всех среагировал на рикошет и переправил мяч в ворота с близкого расстояния. На 77 минуте Ноа оформил дубль, приняв удар Бернарду головой и пробив в другую сторону, чем сбил Кастелса с толку. Этот гол стал последним во встрече и позволил Зальцбургу отпраздновать победу.

Таким образом, австрийцы набрали 7 очков и уверенно лидируют в квартете G, Вольфсбург с 2 пунктами расположился на третьей строчке.

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