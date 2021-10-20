Зальцбург вже на 3-й хвилині повів у рахунку. Після швидкої контратаки Зайвальд віддав передачу через півполя на Адейємі, який скористався невпевненою грою Мбабу та реалізував вихід віч-на-віч. Проте вже на 15 хвилині "вовки" вирівняли становище – Нмеча головою переправив у ворота навіс Арнольда з кутового.

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Після перерви Адейємі міг оформити дубль – форвард замикав простріл п'ятою, але Кастелс перевів м'яч на кутовий. А пізніше австрійці вийшли вперед – Окафор швидше за всіх зреагував на рикошет та переправив м'яч у ворота з близької відстані. На 77 хвилині Ноа оформив дубль, прийнявши удар Бернарду головою та пробивши в іншу сторону, чим збив Кастелса з пантелику. Цей гол став останнім у зустрічі та дозволив Зальцбургу відсвяткувати перемогу.

Таким чином, австрійці набрали 7 очок та впевнено лідирують у квартеті G, Вольфсбург з 2 пунктами розташувався на третій сходинці.

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