Лига чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока недели

УЕФА назвал игрока, который лучше всего проявил себя в матчах второй недели 1/8 финала Лиги чемпионов.

Победителем голосования стал хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне, информирует официальный сайт Лиги чемпионов.

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Бельгиец опередил нападающего Баварии Сержа Гнабри, полузащитника Барселоны Серхио Бускетса и его коллеги по амплуа из Лиона – Хуссема Ауара. Именно де Брюйне стал главным героем Манчестер Сити в первом матче против Реала. Звезда "горожан" отметился голом и ассистом на Жезуса, которые стали решающими в волевой победе над мадридцами (2:1).

Напомним, лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги чемпионов стал нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

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