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Лига чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока недели

15:15 109 Читати українською
Лига чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока недели
Марез и де Брюйне / Getty Images

УЕФА назвал игрока, который лучше всего проявил себя в матчах второй недели 1/8 финала Лиги чемпионов.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Победителем голосования стал хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне, информирует официальный сайт Лиги чемпионов.

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Бельгиец опередил нападающего Баварии Сержа Гнабри, полузащитника Барселоны Серхио Бускетса и его коллеги по амплуа из Лиона – Хуссема Ауара. Именно де Брюйне стал главным героем Манчестер Сити в первом матче против Реала. Звезда "горожан" отметился голом и ассистом на Жезуса, которые стали решающими в волевой победе над мадридцами (2:1).

Напомним, лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги чемпионов стал нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Лига чемпионов Реал Мадрид - Манчестер Сити
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