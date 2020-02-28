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Ліга чемпіонів: УЄФА назвав найкращого гравця тижня

15:15 169 Читать на русском
Ліга чемпіонів: УЄФА назвав найкращого гравця тижня
Марез і де Брюйне / Getty Images

УЄФА назвав гравця, який найкраще проявив себе в матчах другого тижня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Переможцем голосування став хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, інформує офіційний сайт Ліги чемпіонів.

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Бельгієць випередив нападника Баварії Сержа Гнабрі, півзахисника Барселони Серхіо Бускетса та його колеги за амплуа з Ліона – Хуссема Ауара. Саме де Брюйне став головним героєм Манчестер Сіті у першому матчі проти Реала. Зірка "містян" відзначився голом та асистом на Жезуса, які стали вирішальними у вольовій перемозі над мадридцями (2:1).

Нагадаємо, найкращим гравцем першого тижня плей-офф Ліги чемпіонів став нападник Борусії Д Ерлінг Холанд.

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Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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