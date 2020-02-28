Ліга чемпіонів: УЄФА назвав найкращого гравця тижня

УЄФА назвав гравця, який найкраще проявив себе в матчах другого тижня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Переможцем голосування став хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, інформує офіційний сайт Ліги чемпіонів.

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Бельгієць випередив нападника Баварії Сержа Гнабрі, півзахисника Барселони Серхіо Бускетса та його колеги за амплуа з Ліона – Хуссема Ауара. Саме де Брюйне став головним героєм Манчестер Сіті у першому матчі проти Реала. Зірка "містян" відзначився голом та асистом на Жезуса, які стали вирішальними у вольовій перемозі над мадридцями (2:1).

Нагадаємо, найкращим гравцем першого тижня плей-офф Ліги чемпіонів став нападник Борусії Д Ерлінг Холанд.

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