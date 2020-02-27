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Экс-звезда Манчестер Сити Ричардс назвал последнюю преграду де Брюйне на пути к статусу легенды

20:59 73 Читати українською
Экс-звезда Манчестер Сити Ричардс назвал последнюю преграду де Брюйне на пути к статусу легенды
Кевин де Брюйне / PA

Бывший защитник английского Манчестер Сити Майка Ричардс отметил вклад Кевина де Брюйне в победу над мадридским Реалом (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"В первые 60 минут де Брюйне был самым незаметным на поле. Но как только он стал более вовлеченным в игру, все изменилось.

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Он поднял на другой уровень роль полузащитника. В активе Кевина очередной ассист и важный гол. В данный момент он уже отличный игрок, но чтобы стать легендой, он должен привести эту команду к победе в Лиге чемпионов", – заявил Ричардс в комментарии Goal.

Напомним, что "горожане" уступали Реалу после гола Иско, но забитые мячи Жезуса и де Брюйне сделали Сити фаворитом противостояния со "сливочными".

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Лига чемпионов Реал Мадрид - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Майка Ричардс Майка Ричардс
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