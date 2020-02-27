Экс-звезда Манчестер Сити Ричардс назвал последнюю преграду де Брюйне на пути к статусу легенды

Бывший защитник английского Манчестер Сити Майка Ричардс отметил вклад Кевина де Брюйне в победу над мадридским Реалом (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В первые 60 минут де Брюйне был самым незаметным на поле. Но как только он стал более вовлеченным в игру, все изменилось.

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Он поднял на другой уровень роль полузащитника. В активе Кевина очередной ассист и важный гол. В данный момент он уже отличный игрок, но чтобы стать легендой, он должен привести эту команду к победе в Лиге чемпионов", – заявил Ричардс в комментарии Goal.

Напомним, что "горожане" уступали Реалу после гола Иско, но забитые мячи Жезуса и де Брюйне сделали Сити фаворитом противостояния со "сливочными".

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