Аталанта Малиновского одолела Янг Бойз во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Аталанта – Янг Бойз на Футбол 24.

"Богиня" имела преимущество над швейцарцам, но конвертировать его в забитый мяч в первом тайме не удалось. Пришлось ждать второго, а если точнее – 68 минуты.

Аталанта одержала историческую победу над Янг Бойз благодаря голу чемпиона Европы – Малиновский начал решающую атаку

Руслан Малиновский в центре начал атаку, после чего мяч оказался у Сапаты на правом фланге. Дуван прострелил на линию вратарской, а Пессина результативно сыграл на опережение. Янг Бойз ничем не ответил, поэтому матч так и завершился минимальной победой Аталанты