Завершилась квалификация Лиги чемпионов-2022/23. Известны все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе.

В основную сетку Лиги чемпионов традиционно вышли 32 команды. 26 – среди которых Шахтер – напрямую, а еще 6 – через квалификацию. Этот розыгрыш будет последним с привычным форматом.

Во время жеребьевки группового этапа все участники будут разделены на 4 корзины. Самая сильная команда Украины попала в третий посев. СК Днепр-1 не справился с отбором.

Первая корзина



Манчестер Сити (Англия)

Севилья (Испания)

Барселона (Испания)

Наполи (Италия)

Бавария (Германия)

ПСЖ (Франция)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Вторая корзина



Реал (Испания)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Интер (Италия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Атлетико (Испания)

РБ Лейпциг (Германия)

Порту (Португалия)

Арсенал (Англия)

Третья корзина



Шахтер (Украина)

Зальцбург (Австрия)

Милан (Италия)

Брага (Португалия)

ПСВ (Нидерланды)

Лацио (Италия)

Црвена Звезда (Сербия)

Копенгаген (Дания)

Четвертая корзина



Янг Бойз (Швейцария)

Реал Сосьедад (Испания)

Галатасарай (Турция)

Селтик (Шотландия)

Ньюкасл (Англия)

Унион (Германия)

Антверпен (Бельгия)

Ланс (Франция)

Жеребьевка состоится 31 августа в 19:00 по киевскому времени. Команды из одного чемпионата не смогут попасть в ту же группу.