Лига чемпионов, плей-офф: АЕК обыграл Видеотон, Янг Бойз и Динамо Загреб расписали ничью

Закончились матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Видеотон принимал АЕК. Уже на 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. АЕК воспользовался численным преимуществом и сумел забить два гола. Впрочем, уже вскоре после второго взятия ворот автор результативного удара Бакасетас получил красную карточку. Когда силы сравнялись, Видеотон сумел отыграть один мяч.

Янг Бойз дома не смог удержать победу над Динамо Загреб, матч закончился со счетом 1:1.

Аякс убедительно обыграл Динамо в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов, плей-офф, первый матч

Видеотон – АЕК – 1:2

Голы: Лазович, 68 – Клонаридис, 34, Бакасетас, 49

Удаление: Хусте, 23 – Бакасетас, 53

Янг Бойз – Динамо Загреб – 1:1

Голы: Мбабу, 2 – Оршич 40