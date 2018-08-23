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Ліга чемпіонів, плей-офф: АЕК обіграв Відеотон, Янг Бойз та Динамо Загреб розписали нічию

22 серпня 23:56 194 Читать на русском
Ліга чемпіонів, плей-офф: АЕК обіграв Відеотон, Янг Бойз та Динамо Загреб розписали нічию
АЕК обіграв Відеотон

Закінчились матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Відеотон приймав АЕК. Вже на 23-й хвилині господарі залишились у меншості. АЕК скористався чисельною перевагою та зумів забити два голи. Втім, вже незабаром після другого взяття воріт автор результативного удару Бакасетас отримав червону картку. Коли сили зрівнялися, Відеотон зумів відіграти один м'ячю.

Янг Бойз удома не зміг втримати перемогу над Динамо Загреб, матч закінчився з рахунком 1:1.

Аякс переконливо обіграв Динамо у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, перший матч

Відеотон – АЕК – 1:2

Голи: Лазовіч, 68 – Клонарідіс, 34, Бакасетас, 49

Вилучення: Хусті, 23 – Бакасетас, 53

Янг Бойз – Динамо Загреб – 1:1

Голи: Мбабу, 2 – Оршіч, 40

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Відеотон - АЕК Афіни: Середа 22 серпня 2018

Відеотон
Матч завершено
1 : 2
АЕК Афіни
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Зеніт
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