Після завершення останніх поєдинків групового етапу ЛЧ стали відомі усі учасники 1/8 фіналу турніру.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Навесні у Лізі чемпіонів зіграють:

Ліверпуль

Аталанта

Челсі

Севілья

Борусія Д

Лаціо

Ювентус

Барселона

ПСЖ

РБ Лейпциг

Манчестер Сіті

Порту

Баварія

Атлетіко

Реал

Борусія М

На жаль, Динамо та Шахтар не змогли пробитись у наступний етап турніру, але українські клуби забезпечили собі плей-офф Ліги Європи. Пари наступного етапу будуть визначатичь під час жеребкування, яке відбудеться у понеділок, 14 грудня.

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