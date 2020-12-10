Ліга чемпіонів: визначились усі учасники плей-офф
00:03 - Читать на русском
Завершився груповий етап найпрестижнішого клубного турніру.
Після завершення останніх поєдинків групового етапу ЛЧ стали відомі усі учасники 1/8 фіналу турніру.
Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Навесні у Лізі чемпіонів зіграють:
Ліверпуль
Аталанта
Челсі
Севілья
Борусія Д
Лаціо
Ювентус
Барселона
ПСЖ
РБ Лейпциг
Манчестер Сіті
Порту
Баварія
Атлетіко
Реал
Борусія М
На жаль, Динамо та Шахтар не змогли пробитись у наступний етап турніру, але українські клуби забезпечили собі плей-офф Ліги Європи. Пари наступного етапу будуть визначатичь під час жеребкування, яке відбудеться у понеділок, 14 грудня.
Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – Трубін вивів "гірників" у Лігу Європи
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter