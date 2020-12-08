Динамо – Ференцварош – видео гола
8 декабря 23:23 - Читати українською
Динамо принимает Ференцварош в рамках решающего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Динамо – Ференцварош на Футбол 24
завершено
После невнятного первого тайма в исполнении обеих команд динамовцам все же удалось открыть счет.
Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов
Выполняя стандарт, де Пена навесил в штрафную соперника, где после рикошета от Кендзеры высокий Денис Попов сумел головой перевести мяч в сетку ворот.
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