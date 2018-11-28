toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Ліга чемпіонів: визначились 8 команд, які гарантували собі місце у плей-офф турніру

00:20 431 Читать на русском
Ліга чемпіонів: визначились 8 команд, які гарантували собі місце у плей-офф турніру
Ліга чемпіонів: визначились 8 команд, які гарантували собі місце у плей-офф турніру

За підсумками ігрового дня у 5 турі Ліги чемпіонів визначились команди, які гарантували собі путівку у наступний раунд змагань.

У плей-офф Ліги чемпіонів зіграють: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).

Ліга чемпіонів: Баварія каменя на камені не залишила від Бенфіки, Реал впевнено переміг Рому

До слова, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

До вашої уваги усі результати ігрового дня в Лізі чемпіонів

Теги
Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ювентус Ювентус Барселона Барселона Аякс Аякс Баварія Баварія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
23
хв
Тоттенхем
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук