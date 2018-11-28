Ліга чемпіонів: визначились 8 команд, які гарантували собі місце у плей-офф турніру

За підсумками ігрового дня у 5 турі Ліги чемпіонів визначились команди, які гарантували собі путівку у наступний раунд змагань.

У плей-офф Ліги чемпіонів зіграють: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).

Ліга чемпіонів: Баварія каменя на камені не залишила від Бенфіки, Реал впевнено переміг Рому

До слова, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

До вашої уваги усі результати ігрового дня в Лізі чемпіонів