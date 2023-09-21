Состоялись поединки 1-го тура в группах B и C, в которых Наполи победил Брагу, а Севилья и Ланс не выявили сильнейшего. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2023/24, 1-й тур

Группа B

Севилья – Ланс – 1:1

Голы: Окампос, 9 – Фюльгини, 24

Группа C

Брага – Наполи – 1:2

Голы: Брума, 84 – Ди Лоренцо, 45+1, Ниакате, 90+2, (аг.)

Во втором матче группы B Севилья и Ланс не смогли выявить сильнейшего. Обладатели Лиги Европы 2023/24 повели в счете на 9 минуте – Ракитич навесил с углового на ближнюю штангу, а Окампос подставил голову так, что мяч по высокой дуге перелетел вратаря (который ошибся на выходе) и оказался в воротах.

Goal! | Lucas Ocampos | Sevilla 1-0 Lenspic.twitter.com/d4XuOSGjIU — FootColic ️ (@FootColic) September 20, 2023

Французы ответили настоящим шедевром. Фюльгини со штрафного почти на линии штрафной снял паутину с дальней девятки. А во втором тайме ни одна из команд так и не смогла забить, поэтому игра завершилась со счетом 1:1.

Goal! | Angelo Fulgini | Sevilla 1-1 Lenspic.twitter.com/skIc5olwzk — FootColic ️ (@FootColic) September 20, 2023

А Наполи в своем поединке в группе C переиграл Брагу. Статистически чемпион Италии имел небольшое преимущество, но забить удалось лишь под конец первой половины. Кварацхелия навесил на дальнюю штангу, а Осимхен вместо удара головой сбросил мяч на Ди Лоренцо. Получилось эффектно – капитан мощно пробил с лету, отправив мяч от перекладины в сетку ворот.

CHE GOL DI GIOVANNI DI LORENZO!!!

ASSIST DI VICTOR OSIMHEN!!!pic.twitter.com/6OQ1zSjZ75 — Football Report (@FootballReprt) September 20, 2023

Во втором тайме Брага пыталась отыграться, и достигла своей цели на 84 минуте. Салазар мощно прострелил верхом, а Брума головой подрезал мяч в ворота. Но Наполи вырвал победу на 90+2 – Ниакате срезал мяч в собственные ворота после прострела.