Відбулись поєдинки 1-го туру у групах B та C, в яких Наполі переміг Брагу, а Севілья та Ланс не виявили сильнішого. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24, 1-й тур

Група B

Севілья – Ланс – 1:1

Голи: Окампос, 9 – Фюльгіні, 24

Група C

Брага – Наполі – 1:2

Голи: Ді Лоренцо, 45+1

У другому матчі групи B Севілья та Ланс не змогли виявити сильнішого. Володарі Ліги Європи 2023/24 повели в рахунку на 9 хвилині – Ракітіч навісив з кутового на ближню стійку, а Окампос підставив голову так, що м'яч за високою дугою перелетів воротаря (який помилився на виході) та опинився у воротах.

Goal! | Lucas Ocampos | Sevilla 1-0 Lenspic.twitter.com/d4XuOSGjIU — FootColic ️ (@FootColic) September 20, 2023

Французи відповіли справжнім шедевром. Фюльгіні зі штрафного майже на лінії карного майданчика зняв павутиння з дальньої дев'ятки. А в другому таймі жодна з команд так і не змогла забити, тож гра завершилась з рахунком 1:1.

Goal! | Angelo Fulgini | Sevilla 1-1 Lenspic.twitter.com/skIc5olwzk — FootColic ️ (@FootColic) September 20, 2023

А Наполі у своєму поєдинку в групі C переграв Брагу. Статистично чемпіон Італії мав невелику перевагу, але забити вдалось лише під кінець першої половини. Кварацхелія навісив на дальню стійку, а Осімхен замість удару головою скинув м'яч на Ді Лоренцо. Вийшло ефектно – капітан потужно пробив з лету, відправивши м'яч від поперечки в сітку воріт.

CHE GOL DI GIOVANNI DI LORENZO!!!

ASSIST DI VICTOR OSIMHEN!!!pic.twitter.com/6OQ1zSjZ75 — Football Report (@FootballReprt) September 20, 2023

У другому таймі Брага намагалась відігратись, і досягла своєї мети на 84 хвилині. Салазар потужно прострілив верхом, а Брума головою підрізав м'яч у ворота. Але Наполі вирвав перемогу на 90+2 – Ніакате зрізав м'яч у власні ворота після прострілу.