Зустріч Арсенала й ПСВ мала особливе значення для обох команд, адже вони повернулися в Лігу чемпіонів після тривалої відсутності. Лондонці не грали в найпрестижнішому турнірі шість років, а ейндховенці – п'ять. Історичний камбек класичних клубів проходив на Емірейтс під акомпанимент лондонського дощу.

Мікель Артета після перемоги над Евертоном провів всього одну перестановку в складі, та й ту вимушену. Замість травмованого Мартінеллі позицію лівого вінгера закрив Троссар, який змінював Габріеля і на вихідних. Зінченко знову вийшов у основі, як і голкіпер-новачок Райя.

ПСВ у першому таймі намагався високо пресингувати п'ятіркою футболістів (ЦФ, два вінгери й два опорники), однак тиск нідерландців виявився казково дірявим. Арсенал шввидко адаптувався й легко відрізав цю групу футболістів, в чому не останню роль зіграв Зінченко. Олександр в атаці особливо не виділявся, однак був корисним на стадії білд-апу.

Формально підопічні Петара Боша були активними в атаці, завдавши 8 ударів. На практиці всі вони не становили небезпеки – середня гострота пострілу склала 0,065 xG. З натяжкою можна занести в актив тільки вривання Ланга на лівий край штрафного з ударом у ближній кут. Без проблем для Райї.

Щоправда, був неприємний епізод на 15-й хвилині, коли простріл з правого флангу зачепив руку Зінченка. Арбітри VAR перевірили цей епізод на предмет пенальті, але нічого кримінального не побачили.

Арсенал з перших хвилин захопив ініціативу й став розкатувати шикарні атаки. Вже на 3-й хвилині Сака увімкнув дриблінг і влетів на правий край штрафного, майже вивалившись віч-на-віч. В останню мить Боскальї підставив ногу, вибивши м'яч.

А вже на 8-й хвилині лондонці святкували взяття воріт. Едегор прийняв пас від Райса в центрі поля, обігрався з Сака й вистрлив з лінії карного майданчика. Бенітес відбив перед собою, а на добиванні опинився Сака – 1:0!

Ще через три хвилини Троссар міг подвоїти перевагу Арсенала, замикаючи простріл на дальню стійку, але Леандро не встиг до м'яча. Не біда – він забив на 20-й хвилині, відкрившись на лінії штрафного під передачу Сака. Бельгієць у дотик вистрілив під праву стійку. 2:0!

Архітектором атаки був Жезус, який підібрав м'яч у центрі поля після обрізки гостей. Бразилець міг забивати і до цього епізоду, і одразу після нього. У першому випадку він прийняв крос від Зінченка й пробивав неточно, а от у другому все було гостріше – Жезус бахнув у праву дев'ятку. Бенітес врятував у карколомному стрибку.

Ще в одній атаці Хаверц вліав у штрафний на дриблінгу й завдав удару по горобцях. Крім того, на 26-й хвилині Бенітес помилився на виході, дозволивши Габріелю замкнути подачу з кутового. ПСВ пощастило, адже кут був занадто гострим. А далі гра заспокоїлась – після ударного старту зустрічі Арсенал став діяти спокійніше, вичікуючи атак від суперника.

Тактика принесла успіх. Арсенал легко стримав позиційний наступ нідерландців, а на 38-й хвилині довів справу до розгрому. Все почалося з фантастичної передачі Саліба на хід Троссару, після якої Леандро покотив Жезусу – Габріель же метрів з восьми розстріляв Бенітеса. 3:0!

Цікаво, що у першому й третіх голах формальну участь взяв Зінченко. Саме він відкидував короткі поперечні паси на Райса та Саліба.

Другий тайм виявився не таким яскравим, однак Арсенал продовжував контролювати хід зустрічі. ПСВ нічого цікавого так і не організував, а Мікель Артета поступово почав знімати лідерів. Зокрема, на 58-й хвилині коуч освіжив лівий фланг, випустивши Нельссона й Томіясу замість Троссара та Зінченка. Ще за десять хвилин Сака й Жезус поступилився місцем для Сміта-Роу та Вієйра.

Тільки Едегор продовжував сяяти. На 50-й хвилині він завершив ефектну комбінацію, виконавши ідеальну передачу під вривання Жезусу в штрафний (але той не переграв Белла-Кочапа), а на 61-й норвежець запустив атаку пасом на лівий фланг – там Нельссон міг асистувати все тому ж Жезусу (Габріель пробив повз ближню стійку).

Зрештою, на 71-й Арсенал довів справу до четвертого гола. Спрацювали заміни Мікеля Артети: Сміт-Роу розпочав атаку й поділився м'ячем з Нельссоном, той віддав передачу Едегору, а Мартін переграв захисника й бахнув у дальній кут – 4:0! Цей гол поставив крапку у зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував суху й розгромну перемогу Арсенала.