Лига чемпионов: УЕФА официально утвердил расписание матчей 1/2 финала
Стали известны даты и время полуфинальных дуэлей ЛЧ 2020/21. Борьбу за трофей продолжают Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити и ПСЖ.
Как и ожидалось, первые поединки полуфиналов будут сыграны 27 и 28 апреля. Ответные матчи запланированы на 4 и 5 мая. Начало всех матчей - в 21:00 по европейскому времени (22:00 по Киеву), информирует официальный сайт УЕФА.
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Лига чемпионов, 1/2 финала. Первые матчи
27 апреля: Реал Мадрид – Челси;
28 апреля: ПСЖ – Манчестер Сити.
Ответные матчи:
4 мая: Ман Сити – ПСЖ;
5 мая: Челси – Реал Мадрид.
К слову, финал ЛЧ 2020/21 запланирован на 29 мая. Хозяином решающего поединка станет Стамбул, который должен был принять матч еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 УЕФА перенес игру в Лиссабон.
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