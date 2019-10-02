Лига чемпионов: Боруссия Д в тяжелом матче обыграла Славию, Наполи потерял очки в поединке с Генком

Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2-й тур

Славия – Боруссия Д – 0:2

Гол: Хакими, 35, 89

Генк – Наполи – 0:0

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Боруссия прогнозируемо захватила инициативу в поединке со стартовых минут. Несмотря на несколько острых контратак от чехов, именно гости открыли счет. Ашраф Хакими классно протащил мяч по правому флангу, оставив в дураках защитника и голкипера и отправил круглого в сетку ворот.

После перерыва акцент игры немного сместился на сторону Славии. Футболисты чешского гранда больше атаковали владения "шмелей", но надежно играл голкипер гостей Роман Бурки. Перед финальным свистком Хакими поставил точку во встрече, отметившись дублем. В итоге – тяжелая победа дортмундцев.

Наполи был явным фаворитом поединка против Генка, несмотря на статус гостей. Однако бельгийский клуб не обращал на это внимания. Игроки Генка достойно отвечали на атаки соперника своим набегами на ворота неаполитанцев.

Ни одна из команд не собиралась покидать поле без трех очков, что и вылилось в справедливую ничью.

Турнирные таблицы группового этапа Лиги чемпионов по ссылке.

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